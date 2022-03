Rifiuti, Mazzetti (FI): “Toscana non autosufficiente ma dalla Regione solo no. E leziende soffrono”

CAMPI BISENZIO – “Come ho detto più volte e come dimostra lo studio realizzato per Confindustria Toscana e Confservizi-Cispel e presentato ieri, la nostra regione non è autosufficiente dal punto di vista della gestione dei rifiuti e il costo della carenza cronica di impianti ricade sulle aziende”: a dirlo è Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente della VIII Commissione, che aggiunge: “I rifiuti e anche i rifiuti speciali possono essere un’opportunità ma a oggi per i distretti toscani, già fiaccati dai costi energetici, stanno diventando un costo insostenibile. La Regione, che pure sull’ambiente fa tanta retorica, non affronta il problema e lo scarica sui privati che sono costretti a mandarli altrove, a proprie spese. Contro gli impianti, termovalorizzatori e non solo, c’è da sempre un’ostilità ideologica che sta diventando nociva e immotivata anche alla luce degli obiettivi che si è preposto il governo. Dobbiamo lavorare per chiudere il ciclo in Toscana. Per facilitare il processo è stata incardinata in Commissione Ambiente una mia proposta di legge ad hoc e a breve inizieranno le audizioni”.