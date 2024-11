Riunione del tavolo regionale sulla moda, Berni (Cgil Toscana): “Preoccupa la limitatezza degli ammortizzatori sociali dal Governo” 

FIRENZE – Riunione a Firenze del tavolo sulla crisi della moda e degli accessori moda con gli eletti in Toscana nel Parlamento nazionale ed europeo: “E’ importante – ha detto Fabio Berni (Cgil Toscana) – che la Regione abbia convocato questa riunione e che tutti i partecipanti al tavolo condividano l’importanza di fare sistema a difesa dei settori in questione, così come sarà utile dare continuità a questi lavori. Ci preoccupa la dichiarata limitatezza delle risorse stanziabili dal Governo nazionale per agire sugli ammortizzatori sociali e sulle politiche industriali del settore moda e di tutti i settori in difficoltà. Tali risorse risultano ampiamente insufficienti per le sfide che abbiamo di fronte. E’ un discorso che vale in generale e rafforza le ragioni dello sciopero generale del 29 novembre proclamato da Cgil e Uil. Infatti tra i punti della piattaforma sindacale – insieme a salari, fisco, sanità, pensioni, sicurezza sul lavoro – vengono indicate anche alcune misure per rendere più equo il sistema fiscale e trovare le risorse che mancano per il sistema industriale, i salari, la scuola, i contratti pubblici, la sanità, le pensioni, agendo sulla rendita e sugli extraprofitti e riformando il fisco in maniera equa”.