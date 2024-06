Rubano bibite e gelati al circolo Sms di Sant’Angelo

CAMPI BISENZIO – Furto nella notte scorsa al circolo Sms di Sant’Angelo a Lecore dove è in corso un evento dedicato ai ragazzi del Cui. Il circolo è un presidio importante per la comunità locale e resta aperto anche in estate con spettacoli ed eventi il cui ricavato viene destinato ad associazioni. “Questa notte sono […]

CAMPI BISENZIO – Furto nella notte scorsa al circolo Sms di Sant’Angelo a Lecore dove è in corso un evento dedicato ai ragazzi del Cui. Il circolo è un presidio importante per la comunità locale e resta aperto anche in estate con spettacoli ed eventi il cui ricavato viene destinato ad associazioni. “Questa notte sono entrati all’interno del circolo – spiega il presidente del Circolo Andrea Stefanini – forzando i lucchetti e sono entrati all’interno della struttura: hanno portato via la macchina del caffè, alcune bottiglie e alimenti. Questo a noi dispiace perchè quello in corso al circolo era una evento legata ai ragazzi del Cui. Il furto non ci spaventa, siamo già ripartiti e nel frattempo gli altri circoli di Campi Bisenzio ci hanno messo a disposizione tutto quello che serve per continuare l’attività di volontariato”.