San Piero a Ponti: amministrazione a confronto con i cittadini sulle modifiche alla viabilità

SIGNA – Un percorso di confronto diretto con i cittadini per migliorare la viabilità e la sicurezza del territorio. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale che ha avviato una serie di verifiche dedicati alla viabilità San Piero a Ponti. Il primo passo è stato un sopralluogo tecnico che ha visto la presenza del comandante della Polizia locale Fabio Caciolli, dei tecnici comunali guidati dal responsabile del settore 7 Alessandro Minucci, insieme ai referenti della Città metropolitana, di Plures-Alia e di Autolinee Toscane, per analizzare sul posto alcune criticità e valutare possibili soluzioni per migliorare la viabilità e il servizio di trasporto pubblico locale.

Le ipotesi di intervento sono state poi presentate e discusse venerdì scorso durante l’assemblea pubblica che si è svolta al circolo Rinascita a cui erano presenti il sindaco Giampiero Fossi, l’assessore Eleonora Chiavetta, l’assessore Federico La Placa e il comandante Caciolli. L’occasione per illustrare le proposte e raccogliere osservazioni, suggerimenti e richieste da parte dei residenti. E a seguito della quale è emersa l’ipotesi di procedere, nei prossimi mesi, con alcune modifiche alla circolazione: l’istituzione del senso unico in via I Maggio, la deviazione delle linee 67 e 75 del trasporto pubblico locale su via II Giugno, con la contestuale realizzazione di una nuova fermata in via II Giugno all’altezza del civico 19, oltre alla ricollocazione dei cassonetti per i rifiuti per ottimizzare il nuovo assetto della viabilità e delle aree di sosta e fermata tra via II Giugno, via IV Novembre e via I Maggio.

Le proposte illustrate hanno raccolto un riscontro positivo da parte dei cittadini presenti all’incontro. Le modifiche saranno ora formalizzate attraverso un’apposita ordinanza dirigenziale e avviate in una prima fase sperimentale, così da poterne valutare concretamente gli effetti e i benefici e verificare, se necessario, eventuali ulteriori correttivi. Le modifiche previste sono infatti volte a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini della zona. “La volontà dell’amministrazione comunale – spiegano – è infatti quella di procedere con interventi condivisi e progressivi, mantenendo un dialogo costante con i cittadini per individuare le soluzioni più efficaci per la sicurezza e la vivibilità della zona. Il confronto con il territorio proseguirà anche su altre aree. Ulteriori modifiche alla viabilità sono allo studio per via dei Colli e saranno presentate e discusse con i cittadini durante l’assemblea pubblica già fissata per il 12 marzo alle 18 alla Polisportiva Colli Alti di via Indicatorio”.