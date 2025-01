San Sebastiano, le immagini e il racconto di un giorno di festa per la Misericordia di Campi Bisenzio. Inaugurati anche due mezzi

CAMPI BISENZIO – Un mezzo per il trasporto dei disabili in uso alla sezione di Sant’Angelo a Lecore. E un mezzo per la protezione civile (finanziato dal circolo Mcl Don Renzo Paoli) in uso invece alla sezione di San Piero a Ponti: è stata una festa di San Sebastiano – nel corso della quale c’è […]

CAMPI BISENZIO – Un mezzo per il trasporto dei disabili in uso alla sezione di Sant’Angelo a Lecore. E un mezzo per la protezione civile (finanziato dal circolo Mcl Don Renzo Paoli) in uso invece alla sezione di San Piero a Ponti: è stata una festa di San Sebastiano – nel corso della quale c’è stata la vestizione di cinque Confratelli e di una Consorella – ricca di significati per la Misericordia di Campi Bisenzio.

Iniziata con la benedizione, presso il Camposanto di via Tosca Fiesoli, delle nuove lunette raffiguranti tre opere di Misericordia corporali apposte sopra tre sezioni del loggiato di sinistra della parte monumentale, recentemente recuperate con importanti lavori effettuati, alla presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha messo in evidenza “l’importanza delle attività della Misericordia di Campi Bisenzio, tra cui quella della sepoltura dei defunti”. Oltre al Magistrato, ai Capi di Guardia e a un nutrito gruppo di Confratelli. erano presenti l’amministrazione comunale (rappresentata dal sindaco Andrea Tagliaferri e dall’assessore Daniele Matteini) con il gonfalone, il comandante della Polizia municipale, il comandante della Polizia Stradale Firenze Nord, il capitano della stazione dei carabinieri di Signa e i comandanti delle stazioni di San Piero a Ponti e Campi Bisenzio, oltre alle Misericordie di Magione e Pompei e la Pubblica Assistenza di Campi nonché l’autore delle lunette, Gianluca Spanu.

La festa è proseguita presso la parrocchia del Sacro Cuore con la Santa Messa presieduta dal parroco don Massimo Marretti, concelebrata dal Correttore don Ivo Marchi, il Vicario don Marco Fagotti e il parroco di Sant’Angelo a Lecore don Andrea Coppini, dedicata appunto al rito della vestizione e, subito dopo, al taglio del nastro dei due nuovi mezzi. E si è conclusa presso l’Oratorio della parrocchia di San Lorenzo con la cena aperta a tutti i volontari e la consegna delle onoreficenze ai Confratelli e alle Consorelle con più anni di servizio. “Se la Misericordia è un faro di speranza e di aiuto per chi si trova in difficoltà, – ha detto il Provveditore Cristiano Biancalani – i volontari sono l’anima pulsante dell’associazione, coloro che ci consentono di affrontare le sfide del presente e del futuro”.

“E’ un onore essere qui oggi – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – a celebrare una festa, come quella di San Sebastiano, che ci consente di riflettere su un servizio che da secoli la Misericordia porta avanti. Misericordia che non è solo un “luogo”, ma una casa per chi cerca un aiuto e che, con il suo impegno, “abbraccia” la quotidianità della vita. Quello che fate sia un esempio per tutti con la conferma che l’amministrazione comunale sarà sempre al vostro fianco, grazie per essere il volto più bello di Campi Bisenzio”.