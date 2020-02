Scacchi. Con la Asd Scacchi Bisenzio la tappa campigiana del campionato italiano a squadre

CAMPI BISENZIO – Asd Scacchi Bisenzio organizza, insieme a Firenze Scacchi, Empoli Scacchi e DLF Firenze Scacchi, il Campionato Italiano a Squadre che avrà anche quest’anno la tappa a Campi Bisenzio. La tappa campigiana, spiegano gli organizzatori “sarà davvero speciale, visto che diventerà sicuramente il maggior evento scacchistico che abbia mai avuto luogo nella nostra cittadina”.

Le gare si svolgeranno il 13, 14 e 15 marzo nella sala del Circolo Arci Rinascita in piazza Matteucci e vedranno oltre 120 giocatori sfidarsi nei torei di serie A2, serie B, serie C e Promozione.

“La nostra associazione – spiegano gli organizzatori – partecipa con tre squadre: ADS Network in A2, Les jeux sont faits e i Tapironti Crepuscolari in serie C. Altre arriveranno da vari circoli toscani (Arezzo, Empoli, Lucca, Livorno, Cecina, Siena, Firenze, Pontedera, Massa, Poggibonsi ed altri) e anche da piú lontano (Milano, Arzachena, Genova, Mariano Comense). La Federazione Scacchistica Italiana ha dato nuovamente fiducia alla proposta della nostra Associazione: dopo la bella edizione dell’anno passato ci viene offerta questa nuova opportunità, ancora piú impegnativa, ma anche sempre piú stimolante di portare scacchi di altissimo livello alla portata di tutti i nostri concittadini”.