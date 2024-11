Scudo Verde. Il Consiglio approva la mozione di FdI con emendamenti della Maggioranza

SESTO FIORENTINO – Il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Mengato ha chiesto, con una mozione al consiglio comunale, di “eliminare l’ipotesi del pagamento di un pedaggio per chi entrava a Firenze con il mezzo privato, paventata nel Pums metropolitano”, il cosiddetto Scudo Verde e la sua revisione. “Per come è stata programmata – dice Mengato […]

SESTO FIORENTINO – Il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Mengato ha chiesto, con una mozione al consiglio comunale, di “eliminare l’ipotesi del pagamento di un pedaggio per chi entrava a Firenze con il mezzo privato, paventata nel Pums metropolitano”, il cosiddetto Scudo Verde e la sua revisione. “Per come è stata programmata – dice Mengato – riteniamo lo scudo verde una misura ingiusta che potrebbe penalizzare i cittadini sestesi e le aziende che ogni giorno si recano a lavoro a Firenze con il mezzo privato. Per questo abbiamo chiesto in Consiglio di mettere un punto fermo nell’interesse della cittadinanza. La mozione è passata con gli emendamenti della maggioranza che hanno addolcito gli impegni chiedendo comunque una revisione della misura anche nella tempistica oltre all’impegno per sollecitare incontri con la Metrocittà per rendere più efficiente il trasporto pubblico locale ed un impegno a limitare gli agenti inquinanti nell’ambiente”.

Soddisfazione per il risultato ottenuto dalla mozione anche da parte di Claudio Gemelli, presidente provinciale Fratelli d’Italia e consigliere metropolitano. “Non è il primo comune della cintura fiorentina che esprime perplessità sulla misura, – dice Gemelli – mi auguro che si possa aprire una vera riflessione tra Firenze e Metrocittà con gli amministratori dei comuni della provincia per arrivare a soluzioni che non penalizzino nessuno”.