Scuola: da martedì 20 settembre partono i servizi di trasporto, pre scuola e refezione

CALENZZNO – Da martedì 20 settembre, con l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle scuole, partono anche i servizi comunali di trasporto, prescuola e refezione. Il piedibus attivo da domani.

“Rivolgiamo i nostri migliori auguri alle alunne e agli alunni, oltre che agli insegnanti, alla dirigente e a tutto il personale della scuola – hanno detto il Sindaco Riccardo Prestini e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Laura Maggi, che oggi hanno visitato i plessi -. Sono stati messi a punto tutti i nuovi protocolli di sicurezza e ci sono le condizioni per iniziare con serenità questo nuovo anno, confidando che, come ha detto il Ministro, la DAD sia ormai alle spalle”.



C’è ancora tempo per iscriversi al piedibus, il servizio per accompagnare i bambini a scuola a piedi, organizzato dall’associazione Sale in Zucca e dalla Pubblica Assistenza, attivo per la sola entrata nelle scuole primarie di Calenzano, Settimello e Carraia. Per iscriversi collegarsi al portale dei servizi scolastici del Comune, a questo link https://www.comune.calenzano.fi.it/action:s_italia:piedibus