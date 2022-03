Scuola di Settimello e di Dietropoggio e recupero del parco di Villa Carmine: al via dei bandi Pnrr

CALENZANO – La ricostruzione della scuola primaria di Settimello e relativa palestra, l’ampliamento del refettorio alla Don Milani, il completamento della scuola dell’infanzia di Dietropoggio e poi l’efficientamento energetico del teatro e il recupero del parco di Villa Carmine.

Sono i progetti presentati dal Comune nei vari bandi del PNRR, che si aggiungono a quelli già finanziati: 10,4 milioni per la rigenerazione urbana della zona del Pino e 445mila euro per il centro servizi al parco del Neto. Negli ultimi mesi gli uffici tecnici sono stati impegnati nel lavoro di progettazione e poi di presentazione dei vari progetti sui portali ministeriali, supportati in alcuni casi da tecnici esterni incaricati.

“Ringrazio gli uffici per il grande lavoro svolto – ha commentato il sindaco Riccardo Prestini -, la capacità progettuale che contraddistingue la nostra amministrazione ci ha permesso di presentare numerose proposte di intervento, nonostante i tempi molto stretti che avevamo, dandoci quindi l’opportunità di cogliere questa occasione. Rimaniamo ora in attesa di conoscere quali finanziamenti potremo ottenere per poter avviare rapidamente i cantieri”. Per la realizzazione della nuova scuola primaria di Settimello e della sua palestra, che verranno realizzate al posto del plesso esistente, sono stati chiesti 6 milioni.

Per la ristrutturazione e l’ampliamento del refettorio della primaria del capoluogo, la scuola Don Milani, la richiesta è di 310mila euro. Per la scuola dell’infanzia di Dietropoggio, già finanziata interamente per 1 milione 650 mila euro, è stato chiesto il finanziamento per 600 mila euro quale ristoro della parte non coperta dal contributo della Regione Toscana – 1 milione e 50 mila euro -, che il Comune ha dovuto anticipare per l’esecuzione dei predetti lavori. Rientra tra i progetti presentati per il PNRR la riqualificazione complessiva del parco di Villa Carmine, che è stato messo in sicurezza per consentire una parziale apertura nei prossimi mesi. Sullo specifico bando del PNRR è stato presentato un progetto di ristrutturazione della parte arborea, architettonica, impiantistica e di sicurezza, per un totale di 2 milioni, al fine di riqualificare e rendere pienamente fruibile tutta l’area del parco che circonda la villa.

L’ultimo progetto riguarda l’efficientamento energetico del teatro Manzoni, per il quale si è chiesto un finanziamento di 240mila euro.