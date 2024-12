Sicurezza, Cisl: lettera aperta a sindaco e amministrazione. “Resta una priorità, lavoriamo tutti insieme. Noi ci siamo”

CAMPI BISENZIO – Una lettera aperta inviata al sindaco Andrea Tagliaferri, al presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici e a tutti i gruppi consiliari. E’ quella scritta dalla Cisl Pensionati Firenze e Prato con il suo presidente Bruno Santamaria dopo l’efferato omicidio, nella notte fra sabato e domenica, del diciassettenne di Certaldo in via Tintori. […]

CAMPI BISENZIO – Una lettera aperta inviata al sindaco Andrea Tagliaferri, al presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici e a tutti i gruppi consiliari. E’ quella scritta dalla Cisl Pensionati Firenze e Prato con il suo presidente Bruno Santamaria dopo l’efferato omicidio, nella notte fra sabato e domenica, del diciassettenne di Certaldo in via Tintori.

“Il recente episodio della morte di un diciassettenne sul nostro territorio impone che la società civile tutta, al di là degli orientamenti politici, da quest’ultimo “dramma” ne tragga le ovvie conseguenze. Quello della sicurezza è un tema che non riguarda solo Campi Bisenzio, ma tutta l’Italia. Tuttavia, al di là delle ovvie difficoltà economiche e normative, non si può rimanere indifferenti a un disagio che comincia a essere non più accettabile e che chiede, nelle disponibilità di bilancio, per quanto ridotte, una priorità assoluta rispetto alle varie scelte di questa amministrazione comunale”.

Caro sindaco, nonostante le tante rassicurazioni che pure apprezziamo, la gente, i cittadini di Campi Bisenzio ci manifestano paure e preoccupazioni che meritano impegni e risposte concrete. Molti ci chiedono, come lei ha ben fatto nella fase “critica” dell’alluvione, di avere con lei, con le Istituzioni di questa città, un momento di costruttivo confronto. A lei la scelta di dove e come, in modo costruttivo, accanto alle istituzioni, confrontarsi e ricercare, tutti insieme, le soluzioni migliori per la sua, la nostra comunità. Forse, l’apertura di un tavolo istituzionale, con le varie associazioni rappresentative del territorio, potrebbe lanciare quel “segnale“ di attenzione e sensibilità necessaria in momenti come questi.

“Di sicuro, abbiamo il dovere, come sindacato, di promuovere ogni utile iniziativa per “stimolare” un costruttivo confronto con chi ci rappresenta. La Cisl di Campi vuole essere un contributo positivo alle doverose scelte che questa amministrazione dovrà fare, riconfermando quanto detto a tutti i candidati sindaci che, per la Cisl, la sicurezza a Campi era, e purtroppo rimane, una delle priorità di questo Comune. Noi ci siamo. E ci saremo. In rappresentanza di chi ci ha delegati a rappresentare e tutelare i propri bisogni, le proprie ansie e preoccupazioni. Auspichiamo che su questo tema così importante e urgente ci sia analogo interesse dell’amministrazione comunale, nel rispetto dei vari ruoli, per un confronto condiviso e costruttivo per Campi Bisenzio. Purtroppo, la situazione è grave e urgente. Bisogna agire, insieme, con più consapevolezza che questi episodi si potevano e si devono provare a evitare.

Bruno Santamaria