Signa, sospeso il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

SIGNA – Al fine di sostenere e incentivare le attività economiche del territorio, assicurando il rispetto delle misure di distanziamento sociale connesse all’emergenza Covid-19, “il Comune di Signa – si legge in una nota – ha varato una serie di misure di sostegno all’economia degli esercizi commerciali”.

In particolare ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi commerciali similari, oltre agli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di svago, (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari) “vengono esonerati – dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 – dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”.

“Vogliamo dare un aiuto concreto alle nostre attività – dice il sindaco Giampiero Fossi – per favorire l’economia locale e permettere a tutti di rispettare le dovute distanze di sicurezza, salvaguardando, prima di tutto, la salute dei cittadini”. I gestori delle attività possono presentare le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, rivolgendosi tramite Pec all’ufficio Suap del Comune (per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Suap al numero 0558794282 oppure [email protected]).

“L’amministrazione comunale è una macchina operativa, adesso più che mai, – prosegue il sindaco – lavoriamo ogni giorno per offrire aiuto a chi è rimasto più colpito dall’emergenza sanitaria. Per questo la concessione gratuita di suolo pubblico ai pubblici esercizi – insieme a molte altre misure già comunicate ed altre in via di definizione – è sembrata da subito una necessità. Voglio ricordare anche che il Comune ha disposto, fino alla fine dell’emergenza sanitaria, la disapplicazione dei diritti Suap per la presentazione delle pratiche e sono stati posticipati i pagamenti Tosap e Icp della seconda e terza rata, rispettivamente al 31 luglio e 30 settembre”.