Sindaco Prestini “la trasparenza è per noi un aspetto importante”

CALENZANO – Approvata all’unanimità dal consiglio comunale di oggi 23 dicembre, la mozione proposta dal gruppo Lega-Salvini per Calenzano dove si chiede di istituire una apposita sezione on-line con i dati relativi al lavoro di giunta e consiglio: le presenze, gli atti, il voto espresso.

“La trasparenza – ha detto il sindaco Riccardo Presitini intervenendo nel dibattito – è per noi un aspetto molto importante, sul quale l’amministrazione ha sempre investito, non solo per rispettare le norme di legge ma anche per offrire nuovi strumenti, come la stessa diretta streaming del consiglio comunale”.

“Sono tutte informazioni già presenti sul sito – spiega il sindaco – all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente. Inoltre ogni cittadino può seguire i lavori del consiglio in diretta su internet, oppure rivedere le sedute nei giorni successivi. Questo perché per noi la trasparenza è una priorità, uno strumento essenziale per garantire la partecipazione dei cittadini”.

Riguardo alla richiesta specifica contenuta nella mozione il Sindaco ha detto che “è già in programma nel 2020 la migrazione di tutti i dati su una nuova piattaforma informatica, iniziando proprio dagli atti deliberativi e dall’anagrafe, con la quale sarà più agevole estrapolare i dati relativi ai lavori degli organi istituzionali, per renderli più immediatamente visibili”.