Sinistra per Calenzano: al via il tesseramento

CALENZANO – Sinistra per Calenzano lancia la campagna di tesseramento 2023, preparandosi ad un intenso nuovo anno di attività: l’appuntamento, aperto a tutti è domenica 18 dicembre dalle 9.30 alle 12 presso la sede dell’Associazione, in via Pergolesi 10 a Calenzano. Sarà possibile incontrare gli organismi dirigenti e i soci della nostra Associazione, fare segnalazioni o chiedere informazioni sul progetto politico, o iscriversi o rinnovare l’adesione a Sinistra per Calenzano per l’anno venturo.

“Un anno, il 2023, che è quello che ci separa dalle elezioni amministrative del 2024: – scrive in una nota Sinistra per Calenzano – un lasso di tempo fondamentale per la costruzione di una proposta per il governo cittadino, incentrata in primis su una diversa idea di sviluppo sostenibile, che si fondi sulla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, sul recupero e la rigenerazione del già costruito invece che sull’edificazione del poco terreno vergine rimasto internamente ai margini urbani. Un’idea di governo che accorci le distanze fra Amministrazione e cittadini e che promuova il dialogo, il rispetto delle idee e la partecipazione. Una proposta che vogliamo costruire per tempo, approfondendo ed elaborando collettivamente le scelte che riguardano il futuro della nostra comunità, recuperando il coinvolgimento della cittadinanza e un adeguato rapporto con l’esteso tessuto associativo e lavorativo del nostro territorio, nel segno della giustizia sociale e della lotta al cambiamento climatico”.

Sinistra per Calenzano è un’Associazione politico-culturale nata nel 2018, si legge nella nota “per dar vita ad un progetto civico unitario per il buongoverno del nostro Comune, basato sul confronto nel merito delle questioni e delle proposte, e svincolato dalle divisioni ideologiche del campo democratico e progressista nazionale. L’Associazione è raggiungibile tramite email a lasinistrapercalenzano@gmail.com, telefonicamente al 335-6455O84, mentre tutte le informazioni e le prese di posizione sono accessibili all’indirizzo web www.sinistrapercalenzano.it“.