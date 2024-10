Sospensione della licenza per 10 giorni ad un locale di Calenzano

CALENZANO – Sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un locale di Calenzano. Il provvedimento notificato dai Carabinieri della Compagnia di Signa ha la durata di dieci giorni, è stato proposto dall’Arma ed emesso dalla Questura di Firenze in base all’esito di una intensa attività di verifiche, effettuata a partire dal gennaio scorso, con controlli ravvicinati, l’ultimo il 17 ottobre scorso, in seguito alla quale è emerso che il locale risulta abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Gli accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da parte dei Carabinieri continuano i controlli anche per verificare il rispetto della misura.