Sp 10 “Di Pietramarina”: al via domani i lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale

PRATO – La Provincia di Prato informa che a partire da domani, mercoledì 11 marzo, prenderanno avvio gli interventi di somma urgenza per il ripristino e la stabilizzazione del corpo stradale lungo la Sp 10 “Di Pietramarina”, nel Comune di Carmignano, interessata nei mesi scorsi da fenomeni di dissesto dovuti a movimenti franosi. Gli interventi si rendono necessari a seguito del cedimento del piano viabile avvenuto il 15 marzo scorso in località Poggino, che aveva reso la carreggiata non praticabile e comportato la chiusura della strada al traffico in quel tratto, per consentire una prima messa in sicurezza e permettere ai tecnici di individuare le azioni da intraprendere per la sua sistemazione.

Il verbale di somma urgenza ha evidenziato la necessità di intervenire tempestivamente per la messa in sicurezza della viabilità anche in un secondo punto critico, in località Camerata (al km 3+600), configurato come pericoloso in quanto suscettibile a ulteriori cedimenti. Pertanto, per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, da domani, mercoledì 11 marzo e comunque fino al termine degli interventi, lungo la Sp 10 “Di Pietramarina” in località Camerata (al km 3+600) sarà istituita una regolamentazione temporanea della circolazione, con restringimento della carreggiata con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette e con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso, al fine di permettere l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza e facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi d’opera.