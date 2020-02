Sport. Ciclissimo Bike Team incontro a Calenzano

CALENZANO – La squadra di Ciclissimo Bike Team è stata presentata al Ristorante La Selva domenica 23 febbraio. I nuovi atleti sono: Matteo Spinetti, David Bagnoli, Marco Gazzola, Lilli Salvatore, Giacomo Spadoni, Simone Paladini, Lorenzo Malirder, Rosa Marco Paciscopi e Mattia Scala. E’ stata confermata la squadra di Juniores alla cui guida ci sarà Riccardo Soldi (fanno parte del team: Francesco Arvonio, Alessio Baldi, Matteo Becheracci, Pierluigi Bussone, Marco Diamanti, Matteo Pelullo, Claudio Gianni e Niccolò Soldi). Durante la serata è intervenuto anche il giudice di gara Maurizio Colligiani della Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Ogni anno vengono organizzati dalla Ciclissimo Bike Team di Campi Bisenzio, la gara di ciclocross che si tiene a Villa Montalvo e la Rampinone, la gara di Cross Country che si tiene in località Pinone e che quest’anno si correrà domenica 22 marzo. Il presidente Luca Petri ha ringraziato tutti gli atleti ed i sostenitori perché con il loro impegno e dedizione, il 2019 è stato un anno importante soprattutto per i risultati di squadra, ha ripercorso alcuni dei momenti del 2019, momenti vissuti insieme che con l’impegno di tutti hanno permesso di conquistare tre primi posti in tutti e tre i prestigiosi circuiti di MTB (Coppa Toscana, MTB Tour Toscana e Rampitek), alla quale ha preso parte la squadra. Il debutto della squadra sarà domenica 1 marzo alla Bacialla Bike, la prima Granfondo della Toscana, primo vero momento di test per tutti gli amanti delle ruote grasse. Alla fine della presentazione è stato il momento del buffet e del consueto brindisi.