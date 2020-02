Sport. Deludente partita a Prato per la Pallavolo Sestese

SESTO FIORENTINO – Brutta partita a Prato della Pallavolo Sestese, un risultato così deludente non si riscontrava da diverse gare da parte della Sestese. La squadra può sicuramente ambire a risultati migliori, però una giornata storta può capitare

Primo set: non c’è storia, il Prato parte alla grande riuscendo ad avvantaggiarsi di 10 punti, gli ospiti non sembrano neanche scesi in campo, tanto è il divario fra le due squadre; il set si chiude 25 a 18.

Secondo parziale: addirittura ancor peggio del primo, qui si vede, la differenza, nessun giocatore riesce ad esprimersi come sa, e il finale lo sancisce il sonoro 25 a 13.

Terzo tempo: si rivede la Pallavolo Sestese che parte bene tenendo botta alla squadra di casa, si va punto a punto fino alla fine, dove ancora una volta la spunta Prato per 25 a 21.

Partita decisamente da dimenticare per la squadra di mister Marchi che dovrà rivedere qualcosa in fase di sedute di allenamenti settimanali, rimettere a posto il morale dei suoi giocatori, e prepararli per le prossime sfide. Già sabato prossimo, in casa, la squadra dovrà dimostrare ciò che vale, contro un avversario che per quanto abbordabile, non è mai da sottovalutare.

Risultato finale:

VOLLEY PRATO – PALLAVOLO SESTESE 3/0

Parziali: 25 – 18, 25 – 13, 25 – 21.