Sport. Il 26 luglio la Cronoscalata di ciclismo Per sempre Alfredo e modifiche alla viabilità

SESTO FIORENTINO – Domenica 26 luglio dallo stabilimento Big Mat Focardi&Cerbai di via della Querciola prenderà il via la prima Cronoscalata “Per Sempre Alfredo” che porterà i corridori arrivare a piazzale Leonardo da Vinci. Saranno 80 i corridori di cui 40 Juniores e 40 Under: affronteranno i 13.100 metri dell’ascesa. Dalle 14.30 le giovani promesse del ciclismo partiranno distanziati due minuti e mezzo l’uno dall’altro. La salita con pendenza media al 6% e punte al 20% toccherà luoghi storici e rappresentativi di Monte Morello, Colonnata, il rifugio di Gualdo, il Castellare e la Fonte dei Seppi.

Sarà effettuata una sospensione temporanea del traffico al passaggio degli atleti su via della Querciola, viale Ariosto, viale dei Mille, viale 1° Maggio, via Cavour, via Ginori, via Pergolesi, via Chiavacci, via dei Molini, SP 130, piazzale Leonardo da Vinci. La circolazione da piazzale Leonardo in direzione Sesto Fiorentino è, invece, sospesa per tutta la gara. La gara è organizzata dal Comitato “Per Sempre Alfredo” in collaborazione con la Fosco Bessi e patrocinata dal Comune di Sesto Fiorentino.

“E’ una idea che avevamo in testa – commenta Dimitri Bessi – quella di riportare con una corsa ciclistica sui percorsi della Coppa Liberazione, manifestazione voluta dallo stesso Alfredo Martini. La pandemia ci ha costretto a rimandare il nostro, ormai consueto, Criterium e per questo abbiamo colto l’occasione per mettere in calendario la 1° Cronoscalata Per Sempre Alfredo”.