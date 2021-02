Sport. La Pallavolo Sestese vince contro la Robur 1908 Scandicci

SESTO FIORENTINO – Seconda partita, il 20 febbraio, di questo anomalo campionato che la Pallavolo Sestese si aggiudica a Scandicci senza grosse difficoltà. Nel primo set la Pallavolo Sestese parte alla grande mettendo in grossa difficoltà la ricezione scandiccese,che non riesce a capire granché fino a metà del set. Gli ospiti giocare in completa tranquillità, […]

Nel primo set la Pallavolo Sestese parte alla grande mettendo in grossa difficoltà la ricezione scandiccese,che non riesce a capire granché fino a metà del set. Gli ospiti giocare in completa tranquillità, e il set si conclude con il punteggio di 17 a 25 per la Pallavolo Sestese in soli 18 minuti. Il secondo set vede un leggero risveglio della Robur, che si avvantaggia su gli ospiti di qualche punto. La Sestese tarda a reagire e lascia il campo ai padroni di casa, che approfittano per chiudere la seconda frazione sul punteggio di 25 a 20 in 27 minuti.

Si va al terzo parziale, e qui si rivede la Pallavolo Sestese dettare legge con i propri giocatori che mettono a terra palloni su palloni, si può tranquillamente dire che la Robur Scandicci sembra veramente in ritardo di allenamento rispetto alla Sestese, che gioca in scioltezza e si assicura il terzo parziale per 20 a 25 in 27 minuti. Con il quarto tempo la stanchezza comincia ad affiorare anche nel campo della Sestese, la partita procede punto a punto, e solo sul finale, sul 23 a 22 per la Sestese, il colpo di frusta dei giocatori di Sesto infilano due punti che servono a chiudere il set per 22 a 25 in 28 minuti. La partita di sabato 20 ha messo in mostra quanto la preparazione atletica sia ancora abbastanza scarsa, la speranza è che proseguendo nel campionato si possa assistere a partite anche più combattute.