“Strade, binari e fattorie” Sinistra per Calenzano e il territorio

CALENZANO – Un’iniziativa assieme allo storico del paesaggio Fabrizio Trallori, per scoprire la storia del territorio calenzanese e di come le attività umane nei secoli lo abbiano plasmato: la organizza Sinistra per Calenzano giovedì 22 settembre, alle 17.30 nei giardini pubblici della Stazione di Calenzano.

L’evento, dal titolo “Strade, binari e fattorie: alla ricerca della storia di Fibbiana”, sarà un’occasione anche per scoprire i segreti dei reperti d’epoca romana rinvenuti lungo l’antica via Cassia, proprio nell’area (per ora) verde a fianco di via Galilei.

“Proprio su quest’area – dice in una nota Sinistra per Calenzano – si intendono costruire più di 8000mq di nuovi edifici industriali, secondo le previsioni indicate nel Piano Operativo Comunale proposto dall’Amministrazione di Calenzano, previsione contro cui a suo tempo avevamo raccolto circa 700 firme: durante l’incontro avremo modo anche di parlare delle contraddizioni del Poc e delle aree di prossima edificazione, che Sinistra per Calenzano propone piuttosto di tutelare optando prioritariamente per la rigenerazione degli edifici abbandonati e degradati. Più tardi, dalle ore 20 presso la Festa di Sinistra per Calenzano al Circolo ARCI La Fogliaia, vi aspetteremo con i piatti del nostro Ristorante-Pizzeria: specialità del giorno la Bistecca della Macelleria Villani, in aggiunta ad antipasti e primi di mare e di terra, pizze e contorni! Prenotazione vivamente consigliata al numero 335.6455084”.