Terna, presentazione del progetto della razionalizzazione dell’elettrodotto

CALENZANO – Un unico incontro in Toscana per presentare il progetto definitivo della razionalizzazione dell’elettrodotto tra Colunga e Calenzano. Si terrà giovedì 9 gennaio dalle 10 alle 19 a Calenzano, nella sala convegni di piazza Gramsci 11. La giornata informativa promossa da Terna sarà dedicata a tutti i cittadini dei Comuni toscani interessati dal progetto, Calenzano, Barberino di Mugello e Firenzuola. L’incontro, aperto a tutti, servirà per conoscere i dettagli del progetto, che prevede su gran parte del nostro territorio una generale razionalizzazione delle linee elettriche ad alta tensione (380, 220 e 132 kV) e in alcuni casi il loro interramento.