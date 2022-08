Toccafondi (IV) “Bene i progetti per la tranvia su Sesto”

SESTO FIORENTINO – “Bene l’approvazione dei due progetti della tramvia fiorentina, quello della variante del percorso tra l’aeroporto e Sesto Fiorentino e il piano di fattibilità tecnico-economica per la linea Piagge-Campi Bisenzio“. E’ quanto afferma in una nota Gabriele Toccafondi di Italia Viva, consigliere comunale di Sesto Fiorentino. “Siamo soddisfatti anche per la decisione di […]

SESTO FIORENTINO – “Bene l’approvazione dei due progetti della tramvia fiorentina, quello della variante del percorso tra l’aeroporto e Sesto Fiorentino e il piano di fattibilità tecnico-economica per la linea Piagge-Campi Bisenzio“. E’ quanto afferma in una nota Gabriele Toccafondi di Italia Viva, consigliere comunale di Sesto Fiorentino. “Siamo soddisfatti anche per la decisione di istituire, per la linea di Sesto,- prosegue Toccafondi – una navetta tra la fermata del tram e l’interno dell’area universitaria. Non possiamo dimenticare tuttavia che questi importanti passi avanti arrivano grazie al Pnrr e all’operato del governo Draghi”.

“Davanti agli investimenti che arrivano sul territorio – dice Toccafondi – anche chi ha sfiduciato il premier Mario Draghi si renderà conto in futuro, purtroppo quando sarà ormai troppo tardi, del danno e dei rallentamenti arrecati al nostro Paese. Il Movimento 5 Stelle, la Lega e Forza Italia non possono nascondersi di fronte alle responsabilità della loro scelta di sfiducia, così come Sinistra Italiana e i Verdi che hanno contrastato Draghi fin dall’inizio”.