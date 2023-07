Tornano i “Giovedì sotto le stelle” con lo shopping notturno

SESTO FIORENTINO – Si rinnova anche per il 2023 l’appuntamento con i Giovedì sotto le stelle. Il 6, 13, 20 e 27 luglio i negozi del centro aprono fino a tarda sera e si preparano ad accogliere clienti e curiosi con un ricco programma all’insegna della musica e del divertimento. Giovedì 6 luglio in piazza […]

SESTO FIORENTINO – Si rinnova anche per il 2023 l’appuntamento con i Giovedì sotto le stelle. Il 6, 13, 20 e 27 luglio i negozi del centro aprono fino a tarda sera e si preparano ad accogliere clienti e curiosi con un ricco programma all’insegna della musica e del divertimento.

Giovedì 6 luglio in piazza Vittorio Veneto prenderà il via il Sesto Beer Fest che proseguirà fino a domenica 9; sul palco la musica di Mondoliga – Ligabue Tribute (6 luglio), Back to the 90’s boys (7 luglio), Jovaband (8 luglio) e Ac Dc Real tribute (9 luglio).

Il 13 luglio sarà la volta della Notte Bianca, con musica dal vivo e show nelle strade e nelle piazze del centro.

Bambini di oggi e di ieri saranno i protagonisti degli show in programma per il 20 luglio: in piazza Ginori andranno in scena i burattini, in via Cavallotti ci si divertirà con i giochi in legno di Giocamuseo, mentre in piazza Vittorio Veneto, dalle 21,30, si esibiranno i Banana Split. Guest star di eccezione Cristina D’Avena, che salirà sul palco dalle 22,30.

Il 27 luglio, come da tradizione, a chiudere i Giovedì sotto le stelle sarà lo Sbaracco per le vie del centro.

La manifestazione è organizzata dal Centro commerciale naturale Sesto sotto casa con il supporto di Confesercenti Firenze e il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino.

“Grazie a un lavoro di squadra tra Ccn e Amministrazione comunale, in particolare con il vicesindaco Claudia Pecchioli e l’assessorato alle attività produttive, quest’anno presentiamo un programma e un format tutto nuovo rispetto agli anni passati – sottolinea la presidente del Ccn Sabrina Piermarini – Le tante proposte richiameranno un numero maggiore di persone per trascorrere una serata speciale nel cuore di Sesto”.

“Con un investimento importante del Ccn e dell’amministrazione, i giovedì di luglio saranno un’occasione speciale per vivere l’estate nella nostra città – afferma il vicesindaco Pecchioli – Il programma è di assoluta qualità e siamo certi saprà suscitare l’interesse e la curiosità non solo dei sestesi, ma anche di chi sestese non è e potrà cogliere l’occasione per scoprire e apprezzare le botteghe del nostro centro. Un ringraziamento va al Ccn, alla presidente Sabrina Piermarini, a tutti i commercianti e alle realtà coinvolte che ci offrono con la passione e la generosità di sempre un’occasione in più per apprezzare la vitalità del nostro centro cittadino”.