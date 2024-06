“Torneo Osteria del pallone”: la Sorms San Mauro scrive il proprio nome nell’albo d’oro insieme alla Fiorentina

SIGNA – Comparire nell’albo d’oro della manifestazione insieme alla Fiorentina (che si era imposta in due edizioni, nel 2015 e nel 2016) è motivo di grande soddisfazione per la Sorms. E non a caso la società di San Mauro ha voluto festeggiare in grande stile la vittoria ottenuta al “Torneo Osteria del pallone” che si è […]

SIGNA – Comparire nell’albo d’oro della manifestazione insieme alla Fiorentina (che si era imposta in due edizioni, nel 2015 e nel 2016) è motivo di grande soddisfazione per la Sorms. E non a caso la società di San Mauro ha voluto festeggiare in grande stile la vittoria ottenuta al “Torneo Osteria del pallone” che si è disputato a Sesto Fiorentino, presso gli impianti della Sestese. Un torneo iniziato addirittura nel mese di aprile e che ha visto un epilogo, sorprendente e trionfale, nella giornata di ieri, domenica 9 giugno. Ventiquattro le squadre ai nastri di partenza, tutte molto competitive, per uno degli appuntamenti fissi – e più attesi – nella programmazione primaverile della Sestese, considerato al pari del Torrini e del Toccafondi, sicuramente il torneo di maggiore blasone per i Pulcini, annata 2015. Così, dopo Fiorentina Sestese e Affrico, è arrivata la volta della Sorms San Mauro, in un quadrangolare finale che ha visto la squadra diretta da Lorenzo Mossani pareggiare con la Sestese e vincere con Dlf e Prato Nord. Seconda si è classificata invece la Sestese, beffata proprio per avere messo a segno meno gol della Sorms, terzo il Dlf e quarto il Prato Nord (eliminato nel girone di semifinale, fra gli altri, anche l’Empoli Giovani). Insomma, il torneo dedicato al 2015 è stato il giusto cocktail fra sport e divertimento, con le mamme dei piccoli calciatori a fare un tifo “sfrenato” dagli spalti. E una grande soddisfazione per i 2015 “sammoresi”, che hanno mostrato grinta, bel gioco e ovviamente gioia anche per tutta la società, dal presidente Andrea Cipriani al Dg Giovanni Gonfia. Brava la Sestese a organizzarlo, bravissima la Sorms a vincerlo.