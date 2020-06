Toscana Aeroporti: inaugurato il nuovo volo Firenze-Palermo operato da Air Dolomiti e il nuovo Gate 1-A

FIRENZE – È decollato dall’aeroporto di Firenze alle 11.55 il volo Firenze – Palermo operato da Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa. “Un volo – si legge in una nota – dall’elevato valore simbolico perché, insieme a quello del pomeriggio per Catania, sempre operato da Air Dolomiti, testimonia la nuova ripartenza dell’aeroporto di […]

FIRENZE – È decollato dall’aeroporto di Firenze alle 11.55 il volo Firenze – Palermo operato da Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa. “Un volo – si legge in una nota – dall’elevato valore simbolico perché, insieme a quello del pomeriggio per Catania, sempre operato da Air Dolomiti, testimonia la nuova ripartenza dell’aeroporto di Firenze e più in generale del traffico aereo”.

A celebrare l’inaugurazione del volo, il presidente e l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Marco Carrai e Roberto Naldi, e Paolo Sgaramella, vice-presidente commerciale di Air Dolomiti, l’assessore a urbanistica e turismo del Comune di Firenze Cecilia del Re e l’assessore allo sviluppo economico e al turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo.

“La capacità di Toscana Aeroporti di adeguare i propri scali alle nuove disposizioni – continua il comunicato – ha accelerato le operazioni di ripartenza: oltre ai due voli da e per la Sicilia operativi da oggi, a partire dal 19 giugno Air Dolomiti aggiungerà anche le tratte per Cagliari e Bari. Proprio con riferimento al tema centrale della gestione della sicurezza, è stata anche l’occasione per inaugurare il nuovo Gate 1-A, realizzato in tempi record per facilitare l’attuazione delle misure di distanziamento sociale in fase di imbarco.

Il gate 1-A è situato in un’area di pre-imbarco dotata di posti a sedere distanziati e di un’area di imbarco in cui verrà garantita la distanza interpersonale in accodamento tramite apposite misure (segnaletica orizzontale, ecc.). In particolare, il nuovo gate consentirà l’imbarco a piedi, evitando quindi l’utilizzo del cobus con conseguenti evidenti benefici nel favorire la gestione del distanziamento interpersonale. Per queste sue caratteristiche, il gate 1-A costituirà l’area di accesso prioritaria per le operazioni di imbarco dall’aeroporto di Firenze.

Con la ripresa del traffico aereo ha preso il via anche il protocollo specifico ideato da Toscana Aeroporti che prevede, negli scali di Pisa e Firenze, su base volontaria la possibilità per i passeggeri in partenza di sottoporsi – prima dell’ingresso in aeroporto – a un test sierologico veloce. I passeggeri che non intendono sottoporsi al test dovranno solamente rispondere a un questionario sui propri contatti. Prima dell’ingresso nell’aerostazione, i passeggeri in partenza accederanno a un portale per la sanificazione personale, irrorato da una nebbiolina di perossido di idrogeno. A ogni passeggero saranno inoltre offerti guanti, mascherine e gel sanificante.

“Oggi è una giornata storica perché segna il “ritorno alla vita” dell’aeroporto – afferma Marco Carrai – fin dall’inizio dell’emergenza ci siamo attivati per studiare un protocollo specifico che, insieme alle misure di contenimento previste dal Governo Italiano e dalle Istituzioni internazionali, consentisse uno screening dei passeggeri affinché gli aeroporti fossero luoghi “covid safe” in grado di assicurare un viaggio sereno e sicuro. Vedere tornare le compagnie aeree in seguito al nostro impegno è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.

“Siamo lieti di inaugurare questa giornata di ripresa con i nostri voli verso la Sicilia e di poter nuovamente mettere in contatto l’Italia. Firenze rappresenta un aeroporto strategico per la nostra Compagnia ed abbiamo colto con piacere la sfida di operare voli punto a punto in aggiunta all’attività di nutrimento sugli hub tedeschi che presto riproporremo. Rafforzare la presenza al Peretola e ricominciare a volare adottando tutte le misure necessarie per garantire ai passeggeri e al personale la massima sicurezza e serenità, è per noi la priorità”, ha detto invece Joerg Eberhart, presidente & CEO di Air Dolomiti.