Un crowfonding per poter continuare a lavorare. La provocazione del parrucchiere Antonino Buccella

SESTO FIORENTINO – In attesa di sapere quando le attività legate alla bellezza e al benesse potranno riaprire, il parrucchiere Antonino Buccella si sta attrezzando per riorganizzare il proprio salone e riprogrammare gli interventi. E lancia una provocazione via web attivando un crowfounding sulla piattaforma Gofundme per raccogliere fondi per le attività “sociali” da sempre svolte dall’hairstilyst di piazza IV Novembre. “Ho promosso questa raccolta fondi che vuole essere una provocazione – spiega Antonino Buccella – svolgo questa attività da 30 anni e da sempre mi occupo di attività sociali con servi gratuiti per anziani e disabili che non potrò più svolgere se non riusciremo a riaprire il negozio in tempi brevi”. Da quando siamo entrati nell’emergenza sanitaria le attività commerciali e quelle legate alla bellezza, come parrucchieri ed estetisti, si sono trovati con qualche difficoltà in più: garantire alla riapertura una sicurezza adeguata a quanto viene richiesto, ma non certo la distanza tra operatore e cliente. “Sono chiuso da marzo come tutti – racconta Buccella – ho cinque dipendenti che ora sono in cassa integrazione. Ci sono difficoltà per tutti e spero si riprenda al più presto il lavoro. Sto già riorganizzando il negozio per poter svolgere al meglio la mia attività. Indosseremo la mascherina, i guanti, ma certo non potrò avere in negozio più di due persone”. E le clienti lo cercano per sapere quando potrà riaprire, quando potranno tornare a farsi fare la piega o il colore. Qualche consiglio su come affrontare queste settimane con i capelli senza piega e senza colore? “Per me quando riaprirò – dice Buccella – è meglio lavorare dove non è stato fatto niente. Quindi il mio consiglio è semplice: state a casa e non fate nulla ai capelli”.