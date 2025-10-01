Un sabato con il CAI con una mostra e un concerto

SESTO FIORENTINO – Sabato 4 ottobre all’insegna del CAI Sezione Sesto Fiorentino. Il Club Alpino Italiano ha in programma l’apertura della mostra fotografica “Eden”, alla Sala San Sebastiano in piazza della Chiesa. All’interno della rassegna culturale su immagini, voci e visioni dell’ambiente dedicata ad Andrea Giorgetti, past president della Sezione, prende vita una mostra fotografica nata da un’idea condivisa da Andrea e da suo fratello Massimo. Un progetto iniziato insieme e portato avanti, dopo la sua improvvisa scomparsa, come atto d’amore e di memoria. Attraverso immagini, testi e suggestioni, il percorso espositivo racconta un modo di vivere la montagna come esperienza interiore e profonda: un cammino in ascolto, in silenzio, con rispetto. L’ingresso è libero. La mostra sarà aperta fino al 12 ottobre con il seguente orario: sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19; i giorni feriali dalle 16 alle 19. Massimo Giorgetti farà una visita guidata sabato 4 e sabato 11 ottobre alle 10 e alle 17.

L’altro appuntamente sarà il concerto del coro “Sesto in Canto”, alle 21 presso la Pieve di San Martino, a ingresso libero. La serata si inserisce anch’essa all’interno della rassegna culturale “Eden -bL’ambiente ci parla se lo sappiamo ascoltare”, nata per esplorare il rapporto profondo tra l’uomo e la natura attraverso musica, arte e parole. In un viaggio corale tra emozioni, culture e radici, il concerto propone un itinerario musicale che attraversa mondi diversi: canti di lotta e resistenza, brani spirituali e religiosi da culture lontane, musiche popolari e contemporanee legate alla terra e alla memoria. Un mosaico di suoni e significati che emoziona, sorprende e crea un dialogo vivo tra coro e pubblico. Il coro “Sesto in Canto”, diretto dal Maestro Edoardo Materassi, è una formazione amatoriale di circa 50 elementi, nota per l’ampiezza e la varietà del suo repertorio: dal gospel alla polifonia classica, dal pop al jazz, fino alla musica etnica.