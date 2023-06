Un successo i Campionati italiani Uisp allo Zatopek. E l’Atletica Campi Bisenzio “suona la decima”

CAMPI BISENZIO – Dieci titoli nazionali, due medaglie d’argento e tre di bronzo: questo il bilancio dell’Atletica Campi ai Campionati nazionali Uisp 2023 di atletica leggera che si sono svolti nel fine settimana appena passato allo stadio Zatopek. Quasi duemila (1.911 per la precisione, dai bambini ai Master) gli atleti in gara tesserati per 87 società […]

CAMPI BISENZIO – Dieci titoli nazionali, due medaglie d’argento e tre di bronzo: questo il bilancio dell’Atletica Campi ai Campionati nazionali Uisp 2023 di atletica leggera che si sono svolti nel fine settimana appena passato allo stadio Zatopek. Quasi duemila (1.911 per la precisione, dai bambini ai Master) gli atleti in gara tesserati per 87 società provenienti da tutta Italia, che hanno dato vita a due giornate di atletica davvero intense. Per quanto riguarda la società di casa, il palmares è stato il seguente: primo posto per Federico Minissale nei 300 metri Cadetti, Mara Gorini nei 100 metri donne, Tessa Macaluso nei 400 metri donne, Aurora Parigi nei 400 metri Juniores, Gabtiel Hamud nel salto triplo uomini, Diego Masini nel lancio del peso Juniores, Francesca Longo nel lancio del giavellotto Juniores, Victoria Marinò nel lancio del giavellotto Allieve, staffetta 4×100 uomini (Cantini/Bitossi/Gianassi/Palmieri), staffetta 4×100 Cadetti (Sangiorgio/Bettarini/Santagati/Minissale). Queste invece le medaglie d’argento: Federico Minissale 80 metri Cadetti, Noemi Baldazzi nel lancio del giavellotto Juniores. Bronzo infine per Niccolò Paolino nel salto in lungo Allievi, Anna Rizzuto nei 400 metri donne, staffetta 4×100 Cadette (Biamonte/Vizzutti/Agnolucci/DiMarco). Da sottolineare infine lo spettacolo che hanno dato tutti gli esordienti dai 6 a 11 anni oltre a “un grande ringraziamento – come dicono dall’Atletica Campi – per i più piccoli che possono… andare in vacanza mentre per gli altri continuano allenamenti e gare”.

Guardando invece la manifestazione nel suo complesso, importante e di successo, come sempre in questi casi, lo sforzo organizzativo dell’Atletica Campi del presidente Riccardo Bicchi che non ha fatto mancare nessun supporto agli atleti, compresa la “zona relax” a bordo campo e, su prenotazione, il servizio ristorante direttamente nella tensostruttura all’interno dell’impianto. Bravissimi e competenti i giudici di gara, sia Fidal che Uisp che erano presenti, fondamentale il supporto dei cronometristi della sezione di Massa Carrara, con la possibilità di vedere in tempo reale direttamente sul web l’andamento delle gare di corsa e i finalisti delle varie gare. Straordinario come sempre il carico di lavoro a cura della struttura di segreteria, in particolare il servizio Sigma Paolo Campailla (Tamara Balestri, vedova di Paolo è stata premiata a fine gara con un significativo omaggio floreale), con Christian Mainini per l’Uisp Nazionale a coordinare il lavoro. Catia Ballotti dell’Uisp Firenze ha sovrinteso per l’intera due giorni al cerimoniale.

Sono state due giornate di gare di fatto senza soluzione di continuità ma suddivise in quattro sezioni ben definite fino alle staffette 4×100 che hanno concluso la manifestazione la domenica sera. Poi le premiazioni finali, che hanno visto trionfare su tutti l’Atletica Calenzano che si è presa il trofeo maschile davanti a Gente in Movimento e Athle Team Genova, quello femminile precedendo Rinascita Montevarchi e Atletica Campi e di conseguenza il trofeo di combinata. Per il settore Master invece la Lughesina è stata prima fra le donne e l’Atletica Calenzano ancora prima fra gli uomini. Il trofeo giovanile invece è stato vinto dalla squadra di casa, l’Atletica Campi Bisenzio.

Prima dell’inizio dell’evento c’è stata la cerimonia di inaugurazione con la presenza dell’amministrazione comunale di Campi Bisenzio con l’assessore allo sport Davide Baldazzi e Tommaso Landi, assessore ai lavori pubblici. Insomma, Campi Bisenzio ancora una volta, grazie a un evento sportivo di grande livello organizzato dall’Atletica Campi, ha beneficiato per l’incremento delle presenze nelle strutture ricettive cittadine e ha avuto modo di fornire ai tanti atleti, tecnici, dirigenti e supporter provenienti da fuori Toscana il proprio biglietto da visita. Importanti anche le parole di Marco Ceccantini, presidente dell’Uisp Firenze che ha richiamato “ai valori istituzionali ed educativi che una manifestazione di questo tipo inevitabilmente si porta dietro”.