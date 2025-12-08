Una tradizione che si rinnova di anno in anno: inaugurato il Presepe della parrocchia di San Miniato

SIGNA – Una tradizione che si rinnova di anno in anno. Inaugurato questa mattina, a conclusione della Santa Messa delle 11, il Presepe allestito nella Compagnia della parrocchia di San Miniato. Una “piccola chiesa di campagna”, così come l’ha definita Maurizio Catolfi, ideatore del Presepe insieme alla moglie Cinzia, ma che riserva sempre tantissime sorprese. A partire dal coro che anima le celebrazioni, diretto da Nicoletta Calzolai, che alcuni dei presenti hanno definito (giustamente a nosro parere) “superiore alla media”. Ma più che una sorpresa una conferma. La conferma che quella di San Miniato è una comunità parrocchiale, di cui fanno parte anche gli “Amici della Compagnia”, che dà particolare importanza a questo periodo dell’anno. Il Presepe, fra l’altro, grazie al contributo del Rotary Club Bisenzio Le Signe, si è arricchito quest’anno di nuovi personaggi in movimento e ha come “cornice” tre Presepi più piccoli – rispettivamente in ceramica, “innevato” e napoletano – che creano una sorta di “mini cammino dei Presepi” inserito a sua volta nel “cammino” dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi e visitabile fino al 6 gennaio nei seguenti giorni e orari: la domenica dalle 15 alle 18, il 25 e 26 dicembre dalle 15.30 alle 18, il 1 e 6 gennaio dalle 15.30 alle 18 (per appuntamenti relativi a visite di gruppi telefonare ai numeri 3313909126 – 3393745206). A certificare ulteriormente l’importanza del Presepe di San Miniato la presenza del sindaco Giampiero Fossi, del vicesindaco Marinella Fossi, dell’assessore Marcello Quaresima e del capogruppo di Uniti per Signa, Gianni Vinattieri (presente anche Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio).

Oggi pomeriggio, invece, nella chiesa di San Miniato appuntamento alle 17 con i canti interpretati dal coro parrocchiale, letture e recitazioni sulla Madonna e il Natale con Marco Mazzoni, il contributo dei bambini del catechismo, un momento di riflessione di don Igino Canestri, anche in questo caso con la collaborazione del Rotary Club Bisenzio Le Signe. Fra le iniziative del Natale anche una lotteria di beneficenza, i cui premi saranno estratti il giorno dell’Epifania e il cui ricavato sarà devoluto in parte alle necessità della parrocchia e in parte a Casa Betania ODV, associazione presente in parrocchia che svolge tutto l’anno un importante opera di assistenza ai bisognosi del nostro territorio.