Università: sospese oggi le attività

CALENZANO – Sospese oggi le attività dell’Università a Calenzano, Sesto Fiorentino e Quaracchi in seguito all’esplosione avvenuta stamani nel deposito Eni.“Siamo tutti molto scossi per quanto avvenuto a Calenzano a seguito della terribile esplosione che è stata avvertita a chilometri di distanza anche nelle nostre sedi universitarie. In questo momento così difficile, voglio esprimere la vicinanza dell’Ateneo ai familiari delle vittime e dei feriti coinvolti nell’incendio. A loro va l’abbraccio solidale di tutta la comunità che rappresento. Voglio ringraziare i soccorritori che, a vario titolo, si sono adoperati con tempestività e dedizione per far fronte all’emergenza e il Ministro Anna Maria Bernini per la vicinanza che ha espresso a tutta la comunità accademica”. Così la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci ha commentato l’accaduto, precisando che le sedi universitarie del Design Campus, del Campus scientifico tecnologico di Sesto e della sede di Quaracchi non hanno riportato alcun danno e che lo scambio di informazioni con la Protezione civile è stato continuo.

A Calenzano e Sesto fiorentino studenti, personale tecnico amministrativo e docenti – rimasti nella mattinata precauzionalmente all’interno dei plessi – hanno lasciato i locali universitari non appena è giunta la comunicazione da parte dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana che non vi fossero criticità legate alla qualità dell’aria. Le attività didattiche nei plessi di Calenzano, Sesto Fiorentino e Quaracchi riprenderanno regolarmente nella giornata di domani.