Urp Comune e Provincia, sportello chiuso dal 5 agosto, riapre lunedì 19 agosto

PRATO – Lo sportello Urp di Comune e Provincia di Prato rimarrà chiuso dal 5 al 16 agosto. In questo periodo sarà possibile informarsi e contattare l’ufficio attraverso questi canali indiretti: e-mail (urp@po-net.prato.it), Comune ti scrivo sul sito web, Messenger della pagina Facebook del Comune di Prato e pagina web urp.po-net.prato.it. Si ricordano inoltre le variazioni di servizi e sportelli tematici di consulenza presso l’Urp in piazza del Comune, 9: Sportello AncH’io sulla disabilità: il front office consulenze è sospeso da mercoledì 7 al 21 agosto. Lo Sportello riaprirà mercoledì 28 agosto; Sportello orientamento legale e Sportello i commercialisti per il cittadino: rimangono chiusi tutto agosto e riaprono a settembre, sempre solo su appuntamento. Sospeso anche il servizio di rilascio Spid nel periodo 5 agosto – 12 settembre per consentire il servizio di rilascio dei tesserini venatori che verrà svolto presso l’Urp. In questo periodo sarà possibile ottenere il rilascio di Spid presso gli altri punti attivi nel Comune di Prato (Laboratorio del Tempo e Prismalab): per appuntamenti consultare l’agenda online servizi.comune.prato.it/node/1818. L’Urp riaprirà lunedì 19 agosto con l’orario consueto: lunedì ore 9-13 e 15-17; mercoledì e giovedì ore 9-13