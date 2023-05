“Vendere: arte o tecnica?” incontro della Compagnia delle Opere

CAMPI BISENZIO – “Vendere: arte o tecnica?” È questo il titolo dell’incontro promosso dalla Compagnia delle Opere della Toscana in programma mercoledì 31 maggio a partire dalle 16.30 presso il Centro Studi Ricerca e Formazione in via della Piazzuola 71 a Firenze. Quattro imprenditori in settori diversi tra loro, racconteranno la loro esperienza di crescita professionale […]

CAMPI BISENZIO – “Vendere: arte o tecnica?” È questo il titolo dell’incontro promosso dalla Compagnia delle Opere della Toscana in programma mercoledì 31 maggio a partire dalle 16.30 presso il Centro Studi Ricerca e Formazione in via della Piazzuola 71 a Firenze. Quattro imprenditori in settori diversi tra loro, racconteranno la loro esperienza di crescita professionale e la trasformazione di adattamento al mercato odierno, attraverso una narrazione collettiva e rispondendo alle domande dei presenti. L’obiettivo dell’incontro, rivolto a imprenditori e professionisti, è di fare emergere un dialogo formativo e di confronto tra gli ospiti e i partecipanti. Ospiti della serata: Giovan Battista Varoli amministratore unico del Gruppo General Beverage, Nicola Infantino Socio di Evert srl, fondatore di MotoAbbigliamento.it, Stefano Davitti presidente e amministratore del Gruppo E, Stefano Zingoni responsabile Marketing del Gruppo E, Modera la serata: Bruno Carenini blogger ed esperto in Relazioni Internazionali e Comunicazione Strategica d’Impresa. Alle 16.30 l’accoglienza seguirà alle 17:00 l’inizio dei lavori con la testimonianza degli imprenditori. Si concluderà la serata con una cena conviviale per proseguire il dialogo e i temi emersi nel pomeriggio tra i partecipanti.