Verso la Comunità energetica

CALENZANO – Un atto di indirizzo per la costituzione di una Comunità energetica a Calenzano. La Giunta comunale ha manifestato, approvando un’apposita delibera, la volontà di istituire una Comunità energetica rinnovabile (Cer), con la possibilità di costituire un’associazione mista pubblico-privato, senza finalità di lucro, con l’obiettivo di incentivare la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili, promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici apportando benefici ambientali, economici e sociali alla comunità. Il provvedimento arriva dopo l’impegno che l’amministrazione comunale ha assunto nel corso del convegno di luglio scorso con le aziende del territorio, alla presenza anche dell’assessora regionale Monia Monni, incentrato sull’avvio di un percorso per un Patto per lo sviluppo sostenibile di Calenzano.

L’atto di indirizzo approvato dalla Giunta sarà ora comunicato alla Regione Toscana e alla Società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. per attivare forme di collaborazione e scambio di informazioni, anche sotto forma di consulenza energetica. Sarà anche valutata un’eventuale procedura per individuare uno o più soggetti privati opportunamente qualificati, sia sul piano tecnico-operativo che economico-finanziario, in grado di promuovere, organizzare, costituire Comunità energetiche e realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile.

“L’Amministrazione – dichiara il sindaco Riccardo Prestini – intende stimolare e promuovere nel territorio comunale lo sviluppo di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili che coinvolgano direttamente nel processo di generazione i consumatori finali. Le Comunità energetiche consentono ai Comuni di sviluppare sinergie con il territorio, promuovere e sostenere il tessuto economico e produttivo, incluso quello agricolo. La costituzione di comunità di energia rinnovabile da parte di un ente locale può facilitare l’accesso all’energia alle fasce della popolazione più in difficoltà, promuovere forme di solidarietà elettrica ed abbattere il costo dell’energia”.

“La crisi energetica di questi mesi – commenta l’assessora all’Ambiente Irene Padovani – dimostra come puntare sulle energie rinnovabili sia fondamentale per il contrasto al cambiamento climatico e per l’autonomia energetica di famiglie e imprese. Lo strumento delle comunità energetiche è tra quelli più efficaci per raggiungere l’obiettivo. Il Comune di Calenzano, attento all’innovazione in campo ambientale da sempre, vuole essere tra i primi territori toscani a mettere in campo questa novità affinché si diffonda sempre di più”.