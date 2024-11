Via alla riqualificazione di via Einstein. A un anno dalla morte di Susanna, travolta da un Tir mentre aspettava l’autobus

CAMPI BISENZIO – Via ai lavori di riqualificazione di via Einstein: ad annunciarli l’amministrazione comunale, che parla di “un progetto nato dalla volontà dei lavoratori della Leonardo e dalla collaborazione fra la stessa amministrazione comunale e il Gruppo Leonardo, il frutto di un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori metalmeccanici – Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Uil – e che risponde alle richieste espresse per migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area”. Oggi alle 12, quindi, si terrà la cantierizzazione del progetto con l’apposizione del cartello di inizio dei lavori. Quando siamo alla vigilia del primo anniversario dalla tragica morte di Susanna Celentano, investita da un Tir mentre aspettava l’autobus, alla fermata davanti alla Leonardo, dove lavorava, per tornare a casa. Appuntamento che vedrà la partecipazione del vice-sindaco Federica Petti, dell’assessore alla viabilità Daniele Matteini, della Rsu, delle organizzazioni sindacali territoriali e dei rappresentanti dell’azienda.

Il progetto, finanziato dal Gruppo Leonardo e dal Comune di Campi Bisenzio, “rappresenta – si legge in una nota – un esempio virtuoso di collaborazione fra pubblico e privato, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi industriali e rispondere concretamente alle esigenze della cittadinanza. Fra gli interventi previsti la realizzazione di una nuova isola pedonale rialzata per la fermata dell’autobus, l’adeguamento degli attraversamenti pedonali e la regolamentazione dei parcheggi in via Einstein. “Questo intervento è un atto dovuto verso la nostra comunità e i lavoratori che vivono quotidianamente quest’area, – ha detto l’assessore Matteini – il progetto vuole essere un modo concreto e significativo per ricordare Susanna, uno dei primi interventi per la messa in sicurezza dell’area, che poi proseguiranno in via Ricasoli. L’amministrazione comunale ringrazia tutti i soggetti coinvolti per l’impegno profuso in un’iniziativa che mira a migliorare la qualità dell’area industriale di Campi Bisenzio e la sicurezza stradale, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione fra pubblico e privato”.