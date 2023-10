Viabilità, i cantieri aperti nell’area fiorentina

FIRENZE – I principali proveddimenti alla viabilità di lunedì 16 ottobre, che interessano la Piana. Continuna il divieto di transito per i mezzi con una portata a pieno carico superiore alle 26 tonnellate per i lavori di consolidamento del ponte sulla strada provinciale 9 di Comeana. Senso unico alternato in direzione Carmignano, nel tratto del […]

FIRENZE – I principali proveddimenti alla viabilità di lunedì 16 ottobre, che interessano la Piana. Continuna il divieto di transito per i mezzi con una portata a pieno carico superiore alle 26 tonnellate per i lavori di consolidamento del ponte sulla strada provinciale 9 di Comeana. Senso unico alternato in direzione Carmignano, nel tratto del ponte nel Comune di Signa. Il provvedimento è valido fino al 31 dicembre.

Divieto di transito, anche in questo caso fino al 31 dicembre, sulla strada regionale 66 Pistoiese per i veicoli a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, nel tratto in corrispondenza del Ponte all´Asse sul fiume Ombrone nei Comuni di Campi Bisenzio, Signa e Poggio a Caiano.

Sulla strada provinciale 130 panoramica di Monte Morello fino al 1 dicembre, per lavori dimanutenzione, senso unico alternato con divieto di transito ai veicoli a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto dal km 7+150 al km 7+250 circa, nel Comune di Sesto Fiorentino.