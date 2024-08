Viabilità: lavori di asfaltatura in via Malafrasca

SESTO FIORENTINO – Da martedì 27 agosto a venerdì 13 settembre sono in programma lavori di riasfaltatura in via di Malafrasca, via della Topaia e via della Castellina, con conseguenti chiusure parziali e divieti. Dal 27 agosto al 4 settembre, dalle 8 alle 18, in via di Malafrasca, nel tratto compreso tra via di Ruffignano […]

SESTO FIORENTINO – Da martedì 27 agosto a venerdì 13 settembre sono in programma lavori di riasfaltatura in via di Malafrasca, via della Topaia e via della Castellina, con conseguenti chiusure parziali e divieti. Dal 27 agosto al 4 settembre, dalle 8 alle 18, in via di Malafrasca, nel tratto compreso tra via di Ruffignano e via della Topaia, e in via della Topaia, nel tratto compreso tra via di Malafrasca e via della Covacchia, saranno in vigore il divieto di sosta e di circolazione veicolare.Dal 4 al 13 settembre i lavori interesseranno via della Castellina, nel tratto compreso tra via della Topaia e via di Castello, dove saranno istituiti il divieto di sosta e di transito con valenza dalle 8 alle 18.