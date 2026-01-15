Viabilità: lavori e disagi in località Spugnoli e Rocca di Baroncoli

CALENZANO – I lavori sulla strada comunale di Baroncoli inizieranno appena sarà concluso il cantiere ora su Sesto Fiorentino. È quanto si apprende da un post sui social pubblicato dal sindaco Giuseppe Carovani che ricorda la difficoltà nella viabilità alle abitazioni in località Spugnoli e Rocca di Broncoli dopo i l crollo della strada comunale di Baroncoli dopo l’evento alluvionale del 14 marzo dello scorso anno. La viabilità, spiega il sindaco “è stata resa possibile con la realizzazione da parte del Comune di Calenzano, di un percorso carrabile di emergenza su area privata, messa provvisoriamente a disposizione dai proprietari”. In seguito il Comune è intervenuto per migliorare la strada vicinale che non era percorribile da normali mezzi. Lo ha fatto, spiega il sindaco, con “interventi di adeguamento ed asfaltatura per consentire di dismettere la strada di emergenza sui terreni privati. Tuttavia nei mesi scorsi, a causa di una manovra errata da parte di una betoniera che aveva sbagliato strada, si è avuto il crollo di un muro di contenimento di un terreno prospiciente sulla vicinale appena sistemata, che ha impedito il transito degli autoveicoli”.

“Il muro e il terreno sono di proprietà privata e attualmente sappiamo essere in corso le pratiche per periziare e risarcire il danno, consentendo al proprietario il ripristino del muro e la riapertura della vicinale. – prosegue Carovani – Il Comune ha dato la propria disponibilità ad intervenire direttamente, su delega del proprietario, con recupero successivo del risarcimento quando sarà liquidato dall’assicurazione. Tuttavia preme notare che l’accessibilità dei residenti allo stato attuale non è preclusa, grazie all’uso della viabilità di emergenza realizzata dal Comune subito dopo l’alluvione”. Inoltre, l’intervento effettuato in somma urgenza dal Comune nel marzo scorso “è stato finalizzato a creare un accesso di emergenza, a causa della frana che ha reso inutilizzabile la strada comunale che si connette con la viabilità per Morello nel territorio di Sesto Fiorentino,- conclude il primo cittadino – franata in esito all’evento alluvionale. Il Comune di Sesto ha appaltato le opere di consolidamento e ripristino sul tratto di sua competenza e i lavori sono in fase conclusiva. Per il ripristino della strada comunale che insiste su Calenzano i lavori inizieranno non appena sarà concluso il cantiere sul territorio di Sesto e potranno quindi accedere i mezzi d’opera”.