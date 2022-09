Viabilità. Lavori in via Gramsci incrocio con via Leoncavallo

SESTO FIORENTINO – Dal giorno 5 settembre al giorno 4 dicembre per lavori in via Gramsci all’altezza di via Leoncavallo è prevista una variazione alla viabilità. Sarà istituito il divieto di transito pedonale sul marciapiede dal lato civici pari di via Antonio Gramsci, all’altezza del civico 574 e dal lato civici dispari di via Ruggero […]

SESTO FIORENTINO – Dal giorno 5 settembre al giorno 4 dicembre per lavori in via Gramsci all’altezza di via Leoncavallo è prevista una variazione alla viabilità. Sarà istituito il divieto di transito pedonale sul marciapiede dal lato civici pari di via Antonio Gramsci, all’altezza del civico 574 e dal lato civici dispari di via Ruggero Leoncavallo all’altezza dei civici 1 – 5, per tutta la lunghezza dell’area di occupazione e l’indicazione del percorso pedonale alternativo a lato dell’area di occupazione.