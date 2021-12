Viabilità. Variazioni per abbattimento alberi in via Puccini

CALENZANO – Abbattimento degli alberi e variazioni alla viabilità. Dalle 8 alle 17 di giovedì 16 e venerdì 17 dicembre per questo intervento saranno adottati i seguenti provvedimenti in via Puccini: arretramento della fermata “Ponte alla Marina” dei bus linee 2 e 303, divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto interessato ai lavori dall’uscita […]

CALENZANO – Abbattimento degli alberi e variazioni alla viabilità. Dalle 8 alle 17 di giovedì 16 e venerdì 17 dicembre per questo intervento saranno adottati i seguenti provvedimenti in via Puccini: arretramento della fermata “Ponte alla Marina” dei bus linee 2 e 303, divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto interessato ai lavori dall’uscita del parcheggio alla rotatoria via di Prato e dalla rotatoria via di Prato al civico 337. In via Ponte alla Marina da via Puccini: divieto di accesso a via Ponte alla Marina da via Puccini per la durata dei lavori.

In via Puccini: divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori dal civ. 273 all’incrocio con via Battisti, divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori dal civ. 245 al civ. 241. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati tra il civico 215 e il civico 205 e divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato ai lavori dal civico 171 al civico 163 (fronte banca ).