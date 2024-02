Villa Bracci mobilitata per aiutare gli alluvionati di Campi Bisenzio, raccolti 6.000 euro

FIRENZE – Seimila euro per gli alluvionati di Campi Bisenzio: è quanto è riuscito a raccogliere il Gruppo di solidarietà di Villa Bracci. L’idea è partita dalle volontarie del Centro anziani che hanno sentito il dovere di attivarsi per aiutare coloro che sono stati colpiti dall’alluvione dello scorso mese di novembre. I fondi raccolti sono destinati all’associazione Auser “Le Bucacenci” di Campi Bisenzio, nata nel 2005 e impegnata nella creazione di abiti dai tessuti di scarto dell’industria della zona, con l’intento di favorire un invecchiamento attivo e di socializzazione, promovendo inoltre attività ludico-fisica, con presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, per diffondere la Costituzione Italiana base della legalità. La consegna all’associazione sarà fatta il 2 marzo prossimo e, per l’occasione, Villa Bracci organizzerà un pranzo a cui saranno invitati, oltre ai referenti di “Le Bucacenci”, anche le autorità del Comune di Firenze e Campi Bisenzio. “Lo scopo del pranzo è sancire un gemellaggio tra le associazioni – ha detto il presidente di Villa Bracci, Mario Andreini – per creare una cultura di aiuto reciproco. Con lo stesso scopo, Villa Bracci darà la disponibilità dei propri locali a “Le Bucacenci” per organizzare un mercatino di abiti, che si terrà fino al 3 marzo”.

Per promuovere le iniziative di Villa Bracci oggi a Palazzo Vecchio erano presenti l’assessore a welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, il consigliere comunale capogruppo del Pd Nicola Armentano e l’assessore al sociale del Comune di Campi Bisenzio Lorenzo Ballerini. Per Villa Bracci erano presenti il presidente Mario Andreini, Pier Domenico Branchi, Giovanni Bellini Guia Bresci, Vilma Tanzi, Luciana Tei ed Evelin Piereuse, mentre per l’associazione “Le Bucacenci” erano presenti la presidente Paola Lupparelli e la consigliera Sandra Puccini. “Villa Bracci ha un grande cuore solidale – ha detto l’assessore Sara Funaro – e non perde occasione per dimostrarlo; con questa raccolta fondi si schiera al fianco degli abitanti di Campi Bisenzio danneggiati dall’alluvione, dando loro un sostegno concreto. I centri dell’età libera sono uno dei fiori all’occhiello del nostro tessuto sociale: sono un potente antidoto contro la solitudine dei nostri anziani, creano belle e divertenti occasioni di socializzazione e aiutano i cittadini più avanti con l’età a trascorrere in compagnia e in allegria le loro giornate”.

“Sono davvero felice di questa donazione da parte di Villa Bracci – ha detto il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi – che si conferma essere un centro di eccellenza della città di Firenze, non solo del nostro Quartiere”. L’associazione di promozione sociale Villa Bracci, nata nel 1996 come centro di socializzazione per gli anziani, è cresciuta e continua a crescere grazie all’impegno dei suoi 50 volontari e oggi conta 1.100 soci. Il successo del Centro è legato all’ascolto reciproco e all’impegno sociale che molti anziani (e non solo) mettono nel creare un ambiente positivo e accogliente. “Tutto questo non sarebbe possibile – ha spiegato Andreini – senza la disponibilità degli ambienti che il Comune di Firenze mette a disposizione, che includono per esempio il bar e la sala teatro e, all’esterno, oltre 250 orti, una pista da ballo, un pallaio e un campo da calcetto”. “Il fiore all’occhiello del Centro, da oltre 15 anni, è ‘l’”Agosto anziani”: un’iniziativa a supporto degli anziani rimasti soli in città nel periodo estivo. Lo scorso anno, nel corso del mese di agosto, ha accolto circa 1.400 partecipanti. E per non perdere l’amicizia durante l’anno, ci ritroviamo ogni terzo mercoledì del mese con i partecipanti dell’”Agosto anziani” per una giornata insieme. Questa è la vera magia del Centro: amicizia e solidarietà”. Il Centro organizza inoltre corsi di inglese, di computer, di letteratura, di mosaico e di arte del giunco e visite guidate alla scoperta di una Firenze meno conosciuta. Ogni giovedì e domenica spazio alla danza. Il Comune di Firenze offre anche un servizio di trasporto nel pomeriggio per tutti gli anziani residenti nel Quartiere 2.