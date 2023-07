Visita al Forte Belvedere con la Compagnia delle Opere

CAMPI BISENZIO – E’ uno dei punti più panoramici di Firenze, Forte Belvedere, è anche un luogo della cultura. Non tutti però conoscono la storia di questa particolare costruzione. Per questo motivo la Compagnia delle Opere Toscana continua il proprio viaggio nelle bellezze fiorentine con una visita guidata al Forte di Belvedere a Firenze, fortezza […]

CAMPI BISENZIO – E’ uno dei punti più panoramici di Firenze, Forte Belvedere, è anche un luogo della cultura. Non tutti però conoscono la storia di questa particolare costruzione. Per questo motivo la Compagnia delle Opere Toscana continua il proprio viaggio nelle bellezze fiorentine con una visita guidata al Forte di Belvedere a Firenze, fortezza realizzata alla fine del Cinquecento da Bernardo Buontalenti per volontà di Ferdinando I dei Medici. Rappresenta l’ultima tappa del Corridoio Vasariano, nato per collegare Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli tramite una serie di corridoi, ponti e giardini.

“Quest’anno la scelta del Forte di Belvedere è finalizzata sia a organizzare una serata in uno dei luoghi più belli e panoramici di Firenze -spiega Cdo Letizia Gentile direttore Compagnia delle Opere Toscana – Come sempre ci piace includere dei contenuti e la visita di questa splendida fortezza è un opportunità che non capita tutti i giorni. Dopo la visita seguirà un apericena molto conviviale dalle 20. Sarà un momento di relazione e nuove conoscenze tra i soci e nuovi amici di Compagnia delle Opere. Sarà presente anche Emmanuele Forlani Direttore della Fondazione Meeting di Rimini che presenterà la 44esima edizione del Meeting 2023. L’appuntamento è per giovedì 13 luglio alle 19 alla terrazza panoramica di Forte di Belvedere, al termine della visita, prevista per le 20, si terrà un’apericena conviviale.