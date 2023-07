Vivere Sesto, al via il percorso cittadino

SESTO FIORENTINO – Prenderà il via giovedì 20 luglio, in occasione del terzo appuntamento con i “Giovedì sotto le stelle” e il concerto di Cristina D’Avena in piazza Vittorio Veneto, la prima fase di Vivere Sesto, il progetto di partecipazione promosso dal Comune di Sesto Fiorentino con il supporto di Sociolab, Socialisarte, Palinsesto e del […]

Vivere Sesto è un percorso partecipativo per la rigenerazione urbana FSE+ 2021-27 che ha come obiettivo quello di integrare e connettere in un’unica visione i principali interventi realizzati in città attraverso il Pnrr e altre linee di finanziamento. I focus specifici sono tre: il centro cittadino, dove è prevista la riqualificazione di vie, piazze ed edifici pubblici e l’innesto di nuovi servizi e nuove funzioni, l’area di Doccia, con la rifunzionalizzazione della cosiddetta “ala nord”, e il Parco di Villa Solaria, con la sua valorizzazione storica e paesaggistica.

Alle postazioni di ascolto di “Vivere Sesto” sarà possibile informarsi sugli interventi ed esprimere la propria opinione su come migliorarli e metterli in relazione. Giovedì 20 luglio, dalle 21, una postazione sarà presente a margine del concerto di Cristina D’Avena, in piazza Vittorio Veneto. Per venerdì 1 settembre è previsto un doppio appuntamento: dalle 17, in piazza IV Novembre, la postazione di ascolto sarà presente in concomitanza con “La Città Errante” di Socialisarte che proporrà laboratori, djset partecipativi e performance di danza aspettando il concerto della Liberazione in piazza Vittorio Veneto, dove alle 21 si sposteranno gli operatori.

La postazione sarà presente anche il 2 settembre in piazza Vittorio Veneto, nell’ambito dei concerti previsti dalla programmazione di Liberi Tutti, e il 5 settembre in Biblioteca per un nuovo appuntamento de La Città Errante” dedicato ai bambini.

Chiudono il percorso partecipativo tre appuntamenti un po’ più “tradizionali”: due laboratori rivolti ad attori sociali, economici e culturali di Sesto previsti il 20 settembre e il 10 ottobre, e un laboratorio online aperto a tutti programmato per il 27 settembre. Tutte le informazioni di dettaglio sono consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/viveresesto.

“Dopo diversi percorsi di partecipazione tradizionali, in collaborazione con il CCN e Socialisarte, abbiamo deciso di avviarne uno diverso che abbinasse sul campo le attività di partecipazione con l’utilizzo degli spazi che saranno oggetto dell’intervento – afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli- La valenza di questo approccio è duplice: da una parte, soprattutto in centro, andiamo a coinvolgere le cittadine e i cittadini che, partecipando agli eventi, lo stanno di fatto vivendo e rendendolo vitale, dall’altra discutiamo del futuro degli spazi avendone davanti agli occhi l’espressione delle loro potenzialità”. “Nei prossimi mesi – prosegue Pecchioli – la nostra città potrà approfittare di risorse importanti per essere ridisegnata e preparata alle sfide del futuro, penso all’arrivo della linea tranviaria in piazza Lavagnini, alla rifunzionalizzazione dello 0-3 di Querceto, agli interventi sugli Erp in via Signorini e alla creazione di Ers in via Dante. Si tratta di grandi opportunità che potranno essere messe a frutto solo con la partecipazione, il contributo e le critiche dei sestesi e di chi a Sesto studia e lavora”.

“Con Vivere Sesto poniamo un nuovo tassello per una città aperta e inclusiva votata al domani, dove ognuno di noi può essere protagonista – afferma Antonio Bindi, consigliere delegato per la partecipazione – Particolarmente significativo è essere riusciti a costruire questo progetto insieme a realtà economiche ed associative che contribuiscono ogni giorno a rendere viva la nostra città. A loro e a quanti vorranno essere parte di questo percorso va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale”.