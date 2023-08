Vivere Sesto: riparte il percorso partecipativo

SESTO FIORENTINO – Riparte il 1 settembre Vivere Sesto, il percorso partecipativo per la rigenerazione urbana FSE+ 2021-27 promosso dal Comune di Sesto Fiorentino con il supporto di Sociolab, Socialisarte, Palinsesto, CCN Sesto Sotto Casa. Vivere Sesto punta a definire, riqualificare e collegare spazi importanti della città, aprendosi alla cittadinanza con un percorso di informazione e partecipazione per raccontare i numerosi interventi che saranno realizzati nei prossimi anni attraverso fondi FESR, PNRR e altre linee di finanziamento e raccogliere indicazioni su come rendere questi luoghi spazi vivaci, di aggregazione e socialità. La postazione di Vivere Sesto sarà presente in concomitanza con gli appuntamenti de “La città errante”, la rassegna artistica promossa da Socialisarte: venerdì 1 settembre, dalle 17, in piazza IV Novembre e, poi, in piazza Vittorio Veneto prima del concerto di Manuel Agnelli nell’ambito di “Liberi tutti”; sabato 2 settembre dalle 18 in piazza Vittorio Veneto; martedì 5 settembre dalle 18 presso la Biblioteca Ragionieri. Il programma de “La Città Errante”, di “Liberi Tutti” e tutte le informazioni sul progetto “Vivere Sesto” sono consultabili sul sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/viveresesto.