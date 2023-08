Vivere Sesto riprende a settembre con musica e laboratori

SESTO FIORENTINO – Tornerà a settembre il progetto Vivere Sesto. Il primo settembre dalle 17 in piazza IV Novembre in occasione de La Città Errante a cura di Socialisarte si terranno alcuni appuntamenti: dalle 17 alle 18 “Le porte per ogni dove” laboratorio ludico ed esperienziale ambientato negli spazi della città di esplorazione del rapporto […]

SESTO FIORENTINO – Tornerà a settembre il progetto Vivere Sesto. Il primo settembre dalle 17 in piazza IV Novembre in occasione de La Città Errante a cura di Socialisarte si terranno alcuni appuntamenti: dalle 17 alle 18 “Le porte per ogni dove” laboratorio ludico ed esperienziale ambientato negli spazi della città di esplorazione del rapporto fra corpo e spazio e di creazione di uno spazio collettivo di scambio e gioco attraverso la danza, il teatro e la danzaterapia. Seguirà Open DJ e Dj set partecipativo in cui il pubblico avrà l’occasione di contribuire con playlist e messaggi e contribuire attivamente alla performance musicale. Open Canvas dalle 18 alle 19,30 e il laboratorio di disegno e pittura a ritmo di musica guidato da un writer esperto in graffiti e pittura estemporanea. In collaborazione con il gruppo Flash della Cooperativa Cat. Dalle 19 alle 19.30 Aerial Performance e performance di danza aerea su cerchio e su tessuto. Seguito daRock (A)live. Concerto acustico dalle 20 in piazza Vittorio Veneto in occasione del concerto di Manuel Agnelli aperto dai Drop Circles, nell’ambito di Liberi tutti.