Vivere Sesto, tre incontri per disegnare la città

SESTO FIORENTINO – Sono tre gli incontri di Vivere Sesto, il percorso partecipativo per la rigenerazione urbana FSE+ 2021-27 promosso dal Comune di Sesto Fiorentino con l’obiettivo di integrare e connettere in un’unica strategia territoriale i principali interventi finanziati attraverso Pnrr, Fesr e altre linee di finanziamento. I focus specifici di sono: il centro cittadino, dove è prevista la riqualificazione di vie, piazze ed edifici pubblici con l’inserimento di nuovi servizi e funzioni; l’area di Doccia, con la rifunzionalizzazione della cosiddetta “ala nord”; il Parco di Villa Solaria, con la sua valorizzazione storica e paesaggistica.

Il primo appuntamento è il laboratorio online oggi mercoledì 27 settembre alle 18 19.30. Incontro online aperto alle persone che non possono prendere parte alle attività di in presenza, ma anche a chiunque voglia aggiungere una riflessione o un commento sulla strategia territoriale. Per ricevere il link al laboratorio, è richiesta iscrizione a questo link. Il secondo appuntamento di approfondimento in Comune sarà martedì 10 ottobre alle 17.30-19.30 in Sala Pilade Biondi, del Municipio, incontro di approfondimento aperto ad attori sociali economici, culturali e cittadinanza attiva. L’ultimo appuntamento sarà in Biblioteca giovedì 26 ottobre alle 17.30-19-30 in sala Vincenzo Meucci, alla Biblioteca Ernesto Ragionieri, incontro di approfondimento aperto ad attori sociali economici, culturali e cittadinanza attiva.