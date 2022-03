Volley. Maxitalia Service Jumboffice perde contro Norcineria Toscana

SESTO FIORENTINO – Finisce 3-1 la partita tra Maxitalia Service Jumboffice e Norcineria Toscana che si è tenuta domenica 6 marzo a Foiano della Chiana.

Primo Set 19-25: Sesto fatica a trovare subito il bandolo della matassa. Una squadra inizialmente poco reattiva permette ai giovani di Foiano di scavare un solco fino al 18-10. Il tardivo adattamento permette di chiudere l’emorragia di punti ma il solco risulta troppo profondo per essere colmato. Numerose le free ball regalate e troppi i palloni sbagliati.

Secondo Set. La frazione parte bene per Maxitalia, ma Sesto stacca la spina e gli avversari vanno 15-11. Quando la squadra di Sesto gioca senza pensare alle difficoltà ambientali (non a caso siamo imbattuti in casa) i giocatori riescono a macinare punti. Sulle ali dell’entusiasmo Maxitalia conquista 2 set point.

Terzo Set. Foiano scava quasi subito un piccolo vantaggio che porta fino al 16-12. Nuova scossa dei sestesi che si riportano agevolmente sul 16 pari. Maxitalia passa a condurre sul 20-19 e allunga sul 24-21.

Tre set point. Sul 24-22 succede il patatrac: sul successivo servizio la ricezione non è precisissima e Papini alza in bagher in posto 4 dove Nuti va in appoggio spinto. E’ evidente il tocco a muro con la mano destra di Iebba. Sarebbe stato il 2-1 per i sestesi.

Il secondo, a un paio di metri dall’azione e che guarda proprio in quella direzione, evidentemente tradito dalla prospettiva, non fornisce all’incolpevole direttore di gara la giusta segnalazione. Per quanto inutile, la registrazione della diretta a 1:33:27 ne dà conto da una prospettiva forse più favorevole. Bravi i ragazzi di Foiano a sfruttare il vantaggio psicologico e ad infilare in sequenza tutti i punti necessari a girare il set a loro favore.

Quarto SDal 5-3 i sestesi staccano di nuovo la spina e ci si ritrovano 5-10. Ricuciono sul 17 pari. Punto a punto su emozionanti 21, 22 e 23 pari con palloni vicinissimi alle righe scandiscono la fase finale del set. Finisce 3-1 per la Norcineria Toscana.