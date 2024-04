1 Maggio, tutti gli appuntamenti pratesi

PRATO – Si apriranno con la deposizione (alle 8.30) di una corona d’alloro da parte del Comune di Prato al monumento ai Caduti e agli Invalidi del lavoro di piazza Cardinale Niccolò le celebrazioni per il 1 Maggio. Alla deposizione insieme al sindaco Matteo Biffoni presenzieranno i rappresentanti dell’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro e di Cgil, Cisl e Uil. Il programma ufficiale dei sindacati confederali per il 1 Maggio, che ha per tema “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”, inizia, come di consueto con la messa in Cattedrale (alle 9), cui seguirà il tradizionale corteo per le vie del centro città con partenza (alle 10.30) da piazza Mercatale (ritrovo alle 10), che confluirà in piazza delle Carceri per il comizio conclusivo (alle 11.30) di Lorenzo Pancini, segretario generale della Camera del Lavoro di Prato. Le celebrazioni per la Festa dei lavoratori continueranno nel pomeriggio: alle 17 nel Salone consiliare del Palazzo comunale si esibirà il concerto cittadino Edoardo Chiti, alle 17.30, come da tradizione, l’Ostensione della Sacra Cintola di Maria dal pulpito di Donatello del Duomo di Prato.