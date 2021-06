2 Giugno. Prefettura: celebrazioni per la Festa della Repubblica e consegna delle onorificenze

CAMPI BISENZIO – Durante le celebrazioni, oggi 2 giugno in Prefettura per la Festa della Repubblica, sono state consegnate lerificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

Sono state consegnate ai familiari degli insigniti 4 Medaglie d’Onore, che il Presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle regole antiCovid.

Le onorificenze sono state conferite a otto cittadini della Piana Fiorentina: 2 di Campi Bisenzio (Cav. Mar. Capo Enzo Catena e Cav. Sig. Roberto Martinuzzi), 4 di Lastra a Signa (Cav. Avv. Alberto Corsinovi, Cav. Sig. Stefano Giacinti, Cav. Lgt. C.S. Dott. Gianni Mitridate, Cav. Dott.ssa Francesca Panzica), 2 di Sesto Fiorentino (Cav. Geom. Michele Teodoro Mazzucato, Uff. Dott. Luis José Sanchez).

Le altre onorificenze sono state: Comune di Bagno a Ripoli (Comm. Dott. Luigi Federico Signorini), Comune di Borgo San Lorenzo (Cav. Rag. Giuseppe Fredducci), Comune di Empoli (Uff. Sig. Domenico Cambareri (residente a Reggio Calabria, attualmente domiciliato a Empoli) Cav. Rag. Alessandra Nacci, Comm. Dott.ssa Rossella Orlandi), Comune di FIRENZE Cav. Sig. Franco Baccani (residente a Lucca ritira a Firenze) Cav. Col Dino Bagnone, Cav. Arch. Lapo Baroncelli, Uff. Ing. Vincenzo Bono, Cav. Dott.ssa Lorenza Ciacci, Cav. Dott. Leonardo Comucci, Cav. Dott. Riccardo Del Sarto, Cav. Dott. Antonio Ermini, Cav. Dott. Paolo Ermini, Cav. Prof. Vincenzo Garufi, Cav. Lgt. C.S. Vincenzo Davide Marini, Cav. Sig. Luca Mazzone, Comm. Col. Dott. Antonio Medica, Comm. Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli, Cav. Dott. Vittorio Pavoni,Cav. Dott.ssa Franca Pratesi, Cav. Dott. Ing. Renzo Renai, Cav. Mar. Capo Stefano Ruggeri, Cav. Dott.ssa Tiziana Russo,, Cav. Ing. Alberto Taiti, Cav. Avv. Maria De Los Angeles Velloso Mata. Comune di Figline e Incisa Valdarno Cav. Mar. Magg. Dott. Antonio Perillo, Comune di Vicchio Cav. Mar. Capo Maurizio Cataldo.

Le celebrazioni per il 75° anniversario della Repubblica Italiana sono iniziate stamattina in piazza dell’Unità Italiana con la deposizione della Corona in onore ai Caduti, alla presenza delle principali autorità cittadine. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, il Prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, nel proprio intervento, ha sottolineato lo sforzo congiunto che questi mesi di pandemia hanno richiesto a tutti gli attori del territorio a tutela di beni fondamentali come la sicurezza personale e collettiva, le libertà individuali, la legalità e i diritti civili e sociali. “Penso alle donne, ai minori ed ai giovani in generale -ha evidenziato il Prefetto-, ai lavoratori e alle lavoratrici, a tutti i soggetti che condizioni oggettive di bisogno e difficoltà possono esporre a più forte rischio di compromissione della sfera dei diritti fondamentali di salute, di sicurezza, di rispetto della dignità umana. E so di dirlo in un territorio che ha fatto di questi diritti la propria cifra distintiva”.