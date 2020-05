Un libro per i 10 anni di Tempo di Karavan

CALENZANO – Ad un anno dalle celebrazioni per il decennale dell’opera “Tempo” di Dani Karavan, la simbolica ruota all’uscita dell’autostrada, il Comune, l’Associazione Culturale Essere e la rivista L’Eco del Nulla mettono a disposizione il testo “Forme d’autore. Cinque racconti di arte urbana”.

In un’epoca di emergenza, quando le uscite sono ancora limitate, i cinque racconti che ripercorrono la storia dell’opera di Karavan, possono contribuire a dare un’occasione di svago e approfondimento culturale.

È possibile scaricare il testo gratuitamente online, sul sito del Comune e sul sito della rivista Eco del Nulla. Da domani nel programma di “Accade a CiviCa online” sarà disponibile un video in cui alcuni attori leggono stralci dei racconti contenuti nel volume “Forme d’autore”.

Inoltre, le copie rimaste saranno disponibili da domani nei seguenti negozi, dove i cittadini potranno ritirarle nel corso della loro spesa:



Cartolibreria Anna Di Fissi – Via Roma, 51, Edicola di Giuliani Fabio – Via Cioni, Edicola di Tirinnanzi Emanuele – Via Vittorio Emanuele 151/a, Alimentari Carraia Non solo pane – Via Bellini, Bar La Chiusa Alimentari – Via della Chiusa, 6, Panificio Giusti – Via del Molino, 157 e Via Giusti, Forno Ciccone – Piazza del Ghirlandaio, 4, Pastificio La Spiga – Via Don Minzoni, 33, Un secolo di Pane – Via Puccini, Latteria – Via Cesare Battisti, 3, Centro civico di Legri Circolo ARCI Le Croci.