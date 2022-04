25 Aprile. Il sindaco Falchi “Siamo felici di ritornare in piazza, ma è una felicità ridotta. Solidarietà all’Anpi”

SESTO FIORENTINO – “Siamo felici di poter tornare dopo due anni difficili a festeggiare questa giornata in piazza guardando negli occhi tante facce amiche, tante associazioni, sindacati, istituzioni”. Ha esordito così il sindaco Lorenzo Falchi questa mattina in piazza De Amicis dove si è concluso il corteo per la celebrazione del 25 Aprile. Un ritorno […]

SESTO FIORENTINO – “Siamo felici di poter tornare dopo due anni difficili a festeggiare questa giornata in piazza guardando negli occhi tante facce amiche, tante associazioni, sindacati, istituzioni”. Ha esordito così il sindaco Lorenzo Falchi questa mattina in piazza De Amicis dove si è concluso il corteo per la celebrazione del 25 Aprile. Un ritorno in piazza “dopo due annii difficili” legati alla pandemia e questa mattina la cerimonia della Liberazione ha visto davvero tanta gente: famiglie intere, qualche giovane, rappresentanti di associazioni, sindacati e istituzioni. Il sindaco ha ricordato che quella di oggi “è una felicità ridotta”.

“Una felicità molto ridotta a causa di quello che succede a poca distanza da noi in Ucraina. – ha detto Falchi – Non possiamo non mandare un segnale forte di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino che è stato aggredito dalla Russia e dobbiamo esprimere una netta condanna all’aggressione.

Abbiamo il dovere di richiamare le istituzioni a tutti i livelli a fare di più per cercare quella pace che permetta di far fermare le armi in Ucraina e negli altri scenari di guerra aperti nel nostro Pianeta”.

E poi ha ricordato che il “25 Aprile insieme a poche altre date come il 2 giugno fanno parte delle date fondanti della nostra Repubblica, del nostro vivere democratico, civile e libero. In questa piazza riconosciamo e salutiamo la liberazione e la libertà conquistata ma rendiamo un grazie collettivo a chi ha permesso la liberazione”.

Il sindaco ha poi espresso solidarietà all’Anpi “che – ha detto – ha espresso opinioni forti che possono essere condivise o meno, io le condivido in larga parte. Ma il tema è denunciare l’attacco mediatico da larga parte e politico del nostro Paese in chiunque pone parole, secondo me di buon senso, per la pace contro la guerra, è trovare il capro espiatorio. Come dice l’articolo 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali”.

Ha concluso il suo intervento ricordando l’articolo 3 della Costituzione “uno dei più belli” ha detto il sindaco Falchi che recita “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ed è compito della repubblica rimuovere quegli ostacoli per far esprime in pieno delle potenzialità e la libertà di ogni cittadino e di ogni cittadina”.

“Il nostro Paese non sarebbe quello che è se la Resistenza non ci fosse stata” ha detto Giuseppe Matulli presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e ha aggiunto “Qualcuno dice che ci sarebbe stata lo stesso la Liberazione se non ci fosse stato l’esercito di liberazione nazionale e il movimento partigiano, ma sarebbe stata una liberazione molto diversa. La nostra riconoscenza a tutto il movimento di liberazione è questa aver salvato la dignità del nostro Paese”.

Il 77esimo anniversario della Liberazionne dal Nazifascismo si è aperto con la deposizione delle corone ai cippi e al Cimitero maggiore, la celebrazione della Messa alla Pieve di San Martino e la deposizione delle corone in piazza Vittorio Veneto e in piazza De Amicis..

Sono intervenuti Roberto Corsi, presidente Anpi Sesto Fiorentino, Giuseppe Matulli e Laura Giolli di Aned.